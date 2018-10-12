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Минобороны: за ночь на арсенале под Ичней очагов тления стало меньше

Минобороны: за ночь на арсенале под Ичней очагов тления стало меньше

Киев  •  УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Интенсивность взрывов, а также количество очагов тления на территории 6-го арсенала Министерства обороны, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, этой ночью по сравнению с предыдущей стало значительно меньше. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

"По состоянию на 9:00 12 октября на территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия... Интенсивность взрывов, а также количество очагов тления ночью по сравнению с предыдущей стало значительно меньше", - указали в оборонном ведомстве.

На территории арсенала уже работает пожарная техника - 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения (ИМР), 15 пожарных автомобилей. Осуществляется аэроразведка, с началом светлого времени суток уже работает авиация ГСЧС Украины.

"15 групп разминирования осуществляют очистку административной территории арсенала, эти работы планируется завершить сегодня и провести контрольный осмотр", - добавили в Минобороны.

Всего с начала ликвидации последствий чрезвычайного происшествия для тушения очагов огня и тления, как отмечается, самолетами Ан-32 ГСЧС осуществлено 46 вылетов, сброшено 368 тонн воды.

В окрестных населенных пунктах продолжает работать Военная служба правопорядка в ВС Украины для поддержания правопорядка.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

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