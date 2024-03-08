Инструмент легитимизации: в Социологической ассоциации Украины сделали заявление о "выборах" президента рф на оккупированных территориях

В Социологической ассоциации Украины заявили, что проведение рф "выборов" на временно оккупированных территориях Украины является одним из главных инструментов легитимизации оккупационной власти, а также призвали специалистов-социологов, которые вынужденно находятся на оккупированной территории Украины, избегать участия в избирательном процессе, передает УНН.

Проведение рф выборов на временно оккупированных территориях Украины (в отдельных районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и АР Крым) является одним из главных инструментов легитимизации оккупационной власти. Именно на эту цель направлена подготовка проведения на этих территориях с 15 по 17 марта 2024 года "выборов" президента российской федерации. Украина, а также большинство стран мира и международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, не признают и осуждают российские выборы на всех оккупированных рф украинских территориях - говорится в заявлении.

Социологическая ассоциация Украины (САУ) призывает всех представителей украинских и международных социологических центров, групп и компаний воздержаться от участия в мероприятиях в рамках избирательной кампании рф, которая проводится на оккупированных территориях, освещения ее хода и результатов выборов.

Кроме того, САУ призывает украинцев и, в частности, специалистов-социологов, которые вынужденно находятся на оккупированной территории Украины, избегать участия в избирательном процессе, социологических опросах, экзит-полах и других публичных и непубличных мероприятиях, которые легитимизируют оккупационную власть.

В Социологической ассоциации также напомнили, что за добровольное участие в организации и проведении незаконных выборов или референдумов или публичных призывов к их проведению на временно оккупированных территориях Украины предусмотрена уголовная ответственность (ст.111-1 Уголовного кодекса Украины).

Ранее

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о нелегитимности организации подготовки и проведения "выборов" президента российской федерации 2024 года на временно оккупированных территориях Украины.