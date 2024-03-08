Інструмент легітимізації: у Соціологічній асоціації України зробили заяву щодо "виборів" президента рф на окупованих територіях
Київ • УНН
Соціологічна асоціація України засудила плани росії провести президентські вибори на окупованих українських територіях у 2024 році, назвавши це інструментом легітимізації окупаційної влади, і закликала соціологів уникати участі у виборчому процесі там.
У Соціалогічній асоціації України заявили, що проведення рф "виборів" на тимчасово окупованих територіях України є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади, а також закликали фахівців-соціологів, які вимушено перебувають на окупованій території України, уникати участі у виборчому процесі, передає УНН.
Проведення рф виборів на тимчасово окупованих територіях України (в окремих районах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим) є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади. Саме на цю мету спрямована підготовка проведення на цих територіях з 15 до 17 березня 2024 року "виборів" президента російської федерації. Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають та засуджують російські вибори на всіх окупованих рф українських територіях
Соціологічна асоціація України (САУ) закликає усіх представників українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній утриматись від участі у заходах в рамках виборчої кампанії рф, яка проводиться на окупованих територіях, висвітлення її перебігу та результатів виборів.
Крім того, САУ закликає українців та, зокрема, фахівців-соціологів, які вимушено перебувають на окупованій території України, уникати участі у виборчому процесі, соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних і непублічних заходах, які легітимізують окупаційну владу.
У Соціалогічній асоціації також нагадали, що за добровільну участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів або публічних закликів до їхнього проведення на тимчасово окупованих територіях України передбачена кримінальна відповідальність (ст.111-1 Кримінального кодексу України).
Раніше
Центральна виборча комісія прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення "виборів" президента російської федерації 2024 рокуна тимчасово окупованих територіях України.