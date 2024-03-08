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Інструмент легітимізації: у Соціологічній асоціації України зробили заяву щодо "виборів" президента рф на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 32072 перегляди

Соціологічна асоціація України засудила плани росії провести президентські вибори на окупованих українських територіях у 2024 році, назвавши це інструментом легітимізації окупаційної влади, і закликала соціологів уникати участі у виборчому процесі там.

Інструмент легітимізації: у Соціологічній асоціації України зробили заяву щодо "виборів" президента рф на окупованих територіях

У Соціалогічній асоціації України заявили, що  проведення рф "виборів" на тимчасово окупованих територіях України є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади, а також закликали фахівців-соціологів, які вимушено перебувають на окупованій території України, уникати участі у виборчому процесі, передає УНН.

Проведення рф виборів на тимчасово окупованих територіях України (в окремих районах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим) є одним із головних інструментів   легітимізації окупаційної влади. Саме на цю мету спрямована підготовка проведення на цих територіях  з 15 до 17 березня  2024 року   "виборів" президента російської федерації. Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають та засуджують російські вибори на всіх окупованих рф українських територіях 

- йдеться у заяві.

Соціологічна асоціація України (САУ) закликає усіх представників українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній утриматись від участі у заходах в рамках виборчої кампанії рф, яка проводиться на окупованих територіях, висвітлення її перебігу та результатів виборів.

Крім того, САУ закликає українців та, зокрема, фахівців-соціологів, які вимушено перебувають на окупованій території України, уникати участі у виборчому процесі, соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних і непублічних заходах, які легітимізують окупаційну владу.      

У Соціалогічній асоціації також нагадали, що за добровільну участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів або публічних закликів до їхнього проведення на тимчасово окупованих територіях України передбачена кримінальна відповідальність  (ст.111-1 Кримінального кодексу України).

Раніше

Центральна виборча комісія прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення "виборів" президента російської федерації 2024 рокуна тимчасово окупованих територіях України.   

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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