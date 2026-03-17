Институциональный кризис в НАБУ: Гончаренко призывает Кривоноса объяснить скандал с "фиктивным отцовством"

Народный депутат Алексей Гончаренко призвал директора НАБУ Семена Кривоноса публично прокомментировать информацию, которая в последние дни активно распространяется в медиа и соцсетях и касается его прошлого. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Гончаренко заявил, что удивлен молчанием части СМИ по этой теме, и подчеркнул: НАБУ как институт должно дать четкий ответ обществу.

Я, как человек, который не голосовал за уничтожение НАБУ и всеми действиями поддерживал антикоррупционные органы, считаю, что сейчас именно НАБУ должно прокоммуницировать информацию, которая распространяется по сети – отметил депутат.

История с усыновлением

По словам Гончаренко, первая часть скандала касается истории с усыновлением.

Бывший народный депутат Борислав Береза обнародовал интервью с женщиной по имени Светлана Хоменко, которая представилась матерью усыновленного сына директора НАБУ Кривоноса.

Речь идет о событиях 2009 года, когда суд признал Кривоноса виновным в подкупе избирателей. В то же время, уже в суде, его освободили от реального наказания по закону об амнистии, поскольку он предоставил документы в суд, что имеет на иждивении малолетнего ребенка.

По словам Хоменко, она не знала, что факт усыновления может быть использован Кривоносом в суде. Она также утверждает, что Кривонос объяснял усыновление другими причинами, в частности, необходимостью выезда за границу в связи с работой.

Ему нужно было по работе, по контракту с Америкой, чтобы у него был ребенок – приводит ее слова Гончаренко.

Женщина также заявила, что до этого не была знакома с Кривоносом и не давала согласия на использование документов ребенка в судебных процессах.

Вопросы относительно деклараций и отцовства

Депутат обратил внимание на еще один аспект: по его словам, в 2015–2018 годах Кривонос не указывал усыновленного ребенка в своих декларациях.

Кроме того, как утверждает Хоменко, в 2014 году Кривонос якобы инициировал процедуру отмены отцовства на основании ДНК-теста.

По мнению Гончаренко, в совокупности это создает впечатление, что усыновление могло быть использовано для избежания ответственности, а впоследствии - аннулировано.

Возможно, это просто личный конфликт. Но выглядит это как история с признаками серьезного правонарушения – отметил он.

Данные об уголовном производстве

Отдельно Гончаренко заявил о существовании уголовного производства, в котором Кривонос фигурирует как возможный участник.

Речь идет о деле 2014 года, когда, по данным следствия, должностные лица могли требовать взятку в размере 120 тысяч долларов за выделение земельного участка.

Расследование, по словам депутата, осуществляет СБУ по статье о вымогательстве неправомерной выгоды в особо крупном размере. Также он сослался на судебное определение об обыске в рамках этого дела. Несмотря на то, что с момента открытия производства прошло более десяти лет, дело до сих пор не передано в суд.

Призыв к публичной позиции

Гончаренко подытожил, что в ситуации, когда речь идет о руководителе ключевого антикоррупционного органа, отсутствие реакции лишь усиливает недоверие.

Именно сейчас нужна максимально открытая и четкая позиция. Иначе это уже выглядит как институциональная проблема, а не частная история – заявил он.

В то же время официальной реакции НАБУ или самого Кривоноса на данный момент обнародовано не было.