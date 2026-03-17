Інституційна криза в НАБУ: Гончаренко закликає Кривоноса пояснити скандал із “фіктивним батьківством”

Народний депутат Олексій Гончаренко закликав директора НАБУ Семена Кривоноса публічно прокоментувати інформацію, яка останніми днями активно поширюється в медіа та соцмережах і стосується його минулого. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Гончаренко заявив, що здивований мовчанням частини ЗМІ щодо цієї теми, і наголосив: НАБУ як інституція має дати чітку відповідь суспільству.

Я, як людина, яка не голосувала за знищення НАБУ і всіма діями підтримувала антикорупційні органи, вважаю, що зараз саме НАБУ має прокомунікувати інформацію, яка шириться мережею – зазначив депутат.

Історія з усиновленням

За словами Гончаренка, перша частина скандалу стосується історії з усиновленням.

Колишній народний депутат Борислав Береза оприлюднив інтерв’ю з жінкою на ім’я Світлана Хоменко, яка представилась матір’ю усиновленого сина директора НАБУ Кривоноса.

Йдеться про події 2009 року, коли суд визнав Кривоноса винним у підкупі виборців. Водночас, вже в суді, його звільнили від реального покарання за законом про амністію, оскільки він надав документи в суд, що має на утриманні малолітню дитину.

За словами Хоменко, вона не знала, що факт усиновлення може бути використаний Кривоносом у суді. Вона також стверджує, що Кривонос пояснював усиновлення іншими причинами, зокрема, необхідністю виїзду за кордон у зв’язку з роботою.

Йому потрібно було по роботі, по контракту з Америкою, щоб у нього була дитина – наводить її слова Гончаренко.

Жінка також заявила, що до цього не була знайома з Кривоносом і не давала згоди на використання документів дитини у судових процесах.

Питання щодо декларацій і батьківства

Депутат звернув увагу на ще один аспект: за його словами, у 2015–2018 роках Кривонос не зазначав усиновлену дитину у своїх деклараціях.

Крім того, як стверджує Хоменко, у 2014 році Кривонос нібито ініціював процедуру скасування батьківства на підставі ДНК-тесту.

На думку Гончаренка, у сукупності це створює враження, що усиновлення могло бути використане для уникнення відповідальності, а згодом - анульоване.

Можливо, це просто особистий конфлікт. Але виглядає це як історія з ознаками серйозного правопорушення – зазначив він.

Дані про кримінальне провадження

Окремо Гончаренко заявив про існування кримінального провадження, у якому Кривонос фігурує як можливий учасник.

Йдеться про справу 2014 року, коли, за даними слідства, посадовці могли вимагати хабар у розмірі 120 тисяч доларів за виділення земельної ділянки.

Розслідування, за словами депутата, здійснює СБУ за статтею про вимагання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.Також він послався на судову ухвалу про обшук у межах цієї справи. Попри те, що з моменту відкриття провадження минуло понад десять років, справа досі не передана до суду.

Заклик до публічної позиції

Гончаренко підсумував, що в ситуації, коли мова йде про керівника ключового антикорупційного органу, відсутність реакції лише підсилює недовіру.

Саме зараз потрібна максимально відкрита і чітка позиція. Інакше це вже виглядає як інституційна проблема, а не приватна історія – заявив він.

Водночас офіційної реакції НАБУ або самого Кривоноса на цей момент оприлюднено не було.