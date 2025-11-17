Индийская авиакомпания возобновит полеты в материковый Китай после почти шестилетнего перерыва
Киев • УНН
Air India возобновит прямые рейсы между Нью-Дели и Шанхаем с 1 февраля 2026 года, возвращаясь в материковый Китай после почти шести лет. Это происходит на фоне деэскалации связей между Нью-Дели и Пекином.
Национальный индийский авиаперевозчик, компания Air India, на фоне деэскалации связей между Нью-Дели и Пекином с февраля следующего года возобновит полеты в Китай, почти через шесть лет после их приостановки. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНН.
С 1 февраля 2026 года Air India возобновит прямые рейсы между Нью-Дели и Шанхаем, возвращаясь на материковый Китай почти через шесть лет
Шанхай станет 48-й международной точкой, обслуживаемой группой Air India, которая продолжает перевозить больше пассажиров на международных рейсах, чем любая другая авиакомпания в Индии.
Air India будет выполнять рейсы между Дели и Шанхаем четыре раза в неделю на двухмоторных самолетах Boeing 787-8, которые оснащены 18 кроватями в бизнес-классе и 238 просторными местами в эконом-классе.
Возобновление рейсов Air India в Шанхай произошло после недавних индо-китайских дипломатических договоренностей, возобновивших авиасообщение, приостановленное в начале 2020 года. Air India впервые запустила прямые рейсы на материковый Китай в октябре 2000 года.
Кэмпбелл Уилсон, генеральный директор и управляющий директор Air India, заявил: "Возобновление наших рейсов Дели-Шанхай — это больше, чем запуск маршрута. Это мост между двумя великими, давними цивилизациями и современными экономическими державами. В Air India мы рады возобновить одно из важнейших авиасообщений в мире, предоставляя путешественникам возможность развивать бизнес, торговлю, здравоохранение, образование и культурные контакты с комфортом и теплым индийским гостеприимством, которое определяет Air India".
