Индийская авиакомпания возобновит полеты в материковый Китай после почти шестилетнего перерыва

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 4190 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14:33 • 11794 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 14660 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 15928 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 18372 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 18896 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 42521 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25220 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19383 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21689 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49
Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно13:02
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 42523 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 78688 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 72699 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 129551 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 107609 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53
Индийская авиакомпания возобновит полеты в материковый Китай после почти шестилетнего перерыва

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Air India возобновит прямые рейсы между Нью-Дели и Шанхаем с 1 февраля 2026 года, возвращаясь в материковый Китай после почти шести лет. Это происходит на фоне деэскалации связей между Нью-Дели и Пекином.

Индийская авиакомпания возобновит полеты в материковый Китай после почти шестилетнего перерыва

Национальный индийский авиаперевозчик, компания Air India, на фоне деэскалации связей между Нью-Дели и Пекином с февраля следующего года возобновит полеты в Китай, почти через шесть лет после их приостановки. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНН.

С 1 февраля 2026 года Air India возобновит прямые рейсы между Нью-Дели и Шанхаем, возвращаясь на материковый Китай почти через шесть лет

- говорится в сообщении.

Шанхай станет 48-й международной точкой, обслуживаемой группой Air India, которая продолжает перевозить больше пассажиров на международных рейсах, чем любая другая авиакомпания в Индии.

Air India будет выполнять рейсы между Дели и Шанхаем четыре раза в неделю на двухмоторных самолетах Boeing 787-8, которые оснащены 18 кроватями в бизнес-классе и 238 просторными местами в эконом-классе.

Возобновление рейсов Air India в Шанхай произошло после недавних индо-китайских дипломатических договоренностей, возобновивших авиасообщение, приостановленное в начале 2020 года. Air India впервые запустила прямые рейсы на материковый Китай в октябре 2000 года.

Кэмпбелл Уилсон, генеральный директор и управляющий директор Air India, заявил: "Возобновление наших рейсов Дели-Шанхай — это больше, чем запуск маршрута. Это мост между двумя великими, давними цивилизациями и современными экономическими державами. В Air India мы рады возобновить одно из важнейших авиасообщений в мире, предоставляя путешественникам возможность развивать бизнес, торговлю, здравоохранение, образование и культурные контакты с комфортом и теплым индийским гостеприимством, которое определяет Air India".

Индия и россия подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов28.10.25, 14:48 • 2834 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Нью-Дели
Пекин
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Китай
Соединённые Штаты