16:21 • 1942 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9554 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13444 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14778 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17546 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18541 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41614 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25094 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19286 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21601 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Індійська авіакомпанія відновить польоти до матирикового Китаю після майже шести років перерви

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Air India відновить прямі рейси між Нью-Делі та Шанхаєм з 1 лютого 2026 року, повертаючись на материковий Китай після майже шести років. Це відбувається на тлі деескалації зв'язків між Нью-Делі та Пекіном.

Індійська авіакомпанія відновить польоти до матирикового Китаю після майже шести років перерви

Національний індійський авіаперевізник, компанія Air India, на тлі деескалації зв’язків між Нью-Делі та Пекіном із лютого наступного року відновить польоти до Китаю, майже через шість років після їх призупинення. Про це йдеться у заяві компанії, пише УНН.

З 1 лютого 2026 року Air India відновить прямі рейси між Нью-Делі та Шанхаєм, повертаючись на материковий Китай майже через шість років

- йдеться у повідомленні.

Шанхай стане 48-ю міжнародною точкою, яку обслуговує група Air India, яка продовжує перевозити більше пасажирів на міжнародних рейсах, ніж будь-яка інша авіакомпанія в Індії.

Air India виконуватиме рейси між Делі та Шанхаєм чотири рази на тиждень на двомоторних літаках Boeing 787-8, які оснащені 18 ліжками у бізнес-класі та 238 просторими місцями у економ-класі.

Відновлення рейсів Air India до Шанхаю відбулося після нещодавніх індо-китайських дипломатичних домовленостей, що відновили авіасполучення, призупинене на початку 2020 року. Air India вперше запустила прямі рейси до материкового Китаю у жовтні 2000 року.

Кемпбелл Вілсон, генеральний директор та керуючий директор Air India, заявив: "Відновлення наших рейсів Делі-Шанхай — це більше, ніж запуск маршруту. Це міст між двома великими, давніми цивілізаціями та сучасними економічними потугами. В Air India ми раді відновити одне з найважливіших авіасполучень у світі, надаючи мандрівникам можливість розвивати бізнес, торгівлю, охорону здоров’я, освіту та культурні контакти з комфортом та теплою індійською гостинністю, яка визначає Air India".

Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків28.10.25, 14:48 • 2833 перегляди

