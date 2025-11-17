Індійська авіакомпанія відновить польоти до матирикового Китаю після майже шести років перерви

Національний індійський авіаперевізник, компанія Air India, на тлі деескалації зв’язків між Нью-Делі та Пекіном із лютого наступного року відновить польоти до Китаю, майже через шість років після їх призупинення. Про це йдеться у заяві компанії, пише УНН.

З 1 лютого 2026 року Air India відновить прямі рейси між Нью-Делі та Шанхаєм, повертаючись на материковий Китай майже через шість років - йдеться у повідомленні.

Шанхай стане 48-ю міжнародною точкою, яку обслуговує група Air India, яка продовжує перевозити більше пасажирів на міжнародних рейсах, ніж будь-яка інша авіакомпанія в Індії.

Air India виконуватиме рейси між Делі та Шанхаєм чотири рази на тиждень на двомоторних літаках Boeing 787-8, які оснащені 18 ліжками у бізнес-класі та 238 просторими місцями у економ-класі.

Відновлення рейсів Air India до Шанхаю відбулося після нещодавніх індо-китайських дипломатичних домовленостей, що відновили авіасполучення, призупинене на початку 2020 року. Air India вперше запустила прямі рейси до материкового Китаю у жовтні 2000 року.

Кемпбелл Вілсон, генеральний директор та керуючий директор Air India, заявив: "Відновлення наших рейсів Делі-Шанхай — це більше, ніж запуск маршруту. Це міст між двома великими, давніми цивілізаціями та сучасними економічними потугами. В Air India ми раді відновити одне з найважливіших авіасполучень у світі, надаючи мандрівникам можливість розвивати бізнес, торгівлю, охорону здоров’я, освіту та культурні контакти з комфортом та теплою індійською гостинністю, яка визначає Air India".

Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків