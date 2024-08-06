"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Недавно экономическое издание The Economist подсчитало, что по "Индексу Биг Мака" предполагаемый обменный курс в Украине составляет 20,74 гривны к 1 доллару, что говорит о недооценке украинской гривны на 49,5%". Но стоит ли ориентироваться на такой показатель? УНН спросил у экономиста.

The Economist, который ведет так называемый "Индекс Биг Мака", подсчитал, что бургер-"бигмак", который продается в сети McDonaldʼs, в Украине стоит 118 гривен, тогда как в США - 5,69 долларов.

"По Индексу бигмака предполагаемый обменный курс составляет 20,74 гривны к 1 доллару. Разница между этим и фактическим обменным курсом - 41,05 - говорит о недооценке украинской гривны на 49,5%", - говорится в материале издания.

В то же время эксперт Игорь Гарбарук отметил, что не стал бы привязываться к таким теоретическим вещам как "Индекс Биг Мака". По его словам, украинцы и Правительство должны отслеживать то, сколько стоит борщевой набор продуктов в Украине для украинцев, есть ли у украинцев средства, чтобы этот набор покупать, обеспечивать свои семьи качественной продукцией, из которой готовят еду по доступной цене.

"И именно на этом общество, Правительство Украины должно концентрировать свое внимание. Мы должны думать о том, как должен работать украинский бизнес, чтобы обеспечить рабочие места, которые обеспечивают заработную плату, это обеспечит налоги", - говорит Гарбарук.

Он рассказал, что согласно тем данным, которые, например, декларирует Научно-исследовательский институт "Украгропромпродуктивность" в июле Индекс борща, по их оценкам, составлял около 120 гривен за 3 литра. То есть за литр - это около 30 гривен.

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"И что они сказали? Что в июле он на 10% дешевле, чем было в июне. Соответственно, в июне было дороже. Около 33 гривен. Если мы возьмем для статистики сравнения, то, например, на конец апреля, он был на уровне 29 гривен. Мы видим, что 30 гривен в июле, что 33 гривен в июне, что 29 гривен в апреле - он у нас движется в пределах такой инфляционной погрешности в соответствии с тем, как инфляция работает. Но почему интересен индекс, например, борща? Потому что он привязан не к какой-то призрачной единице, которая называется "Биг Мак", а он привязан к тому набору продуктов, который растет на территории Украины и он более реально соответствует тем позициям, которые есть", - добавляет Гарбарук.

Он приводит пример, что, как отмечалось выше, The Economist подсчитал, что украинская валюта недооценена на 49%, "то наверное, McDonald's и хотел бы продавать свой бургер не за 118 гривен, а ровно в два раза дороже, но он прекрасно понимает, что есть так называемый паритет покупательной способности и как бы он ни хотел, он не продал бы за эту сумму и, соответственно, он привязывается к тому рынку, который есть, и продает по той цене, которая возможна на сегодня".

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"Мы же прекрасно понимаем, что в США значительно больше заработная плата, в Украине ниже, то соответственно постоянные расходы, которые есть в США будут значительно больше, в Украине меньше, то, соответственно, в Украине могут держать и более низкую цену", - отмечает эксперт.

В то же время эксперт подчеркнул, что нужно понимать, что на Индекс борщевого набора сильно влияет фактор сезонности, поэтому давать прогнозы, сколько Индекс борща будет составлять через несколько месяцев точно нельзя.

"Мы прекрасно понимаем, если у нас все созревает, то его много, его нужно распродавать. Это абсолютно нормальная ситуация. Жара влияет, потому что не работают холодильные установки, нет нормального кондиционирования, и соответственно продукты пропадают, а если продукты пропадают, то производители вкладывают это в стоимость следующего продукта. Чем больше будет негативных факторов - тем дороже будет продукция. Фактически все эти факторы будут влиять на бизнес, будут негативно влиять на цену, негативно влиять на сами предприятия. Я предлагаю на уровне и общества, и правительства работать на то, чтобы облегчить жизнь украинских граждан на сегодня. И опять же постепенно смотреть на вопрос, который называется - ценообразование на социально важную группу товаров", - резюмировал Гарбарук.

Напомним

НБУ прогнозирует, что инфляция ускорится, о чем свидетельствуют и предварительные оценки инфляции в июле, но уже в следующем году начнет снижаться.