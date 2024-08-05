Киев • УНН
Ассоциация производителей молока сообщила о росте цен на большинство молочных продуктов. Причиной стали отключения электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования и порча готовой продукции.
Отключение электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования и порча готовой продукции привело к росту цен на большинство молочных продуктов. Об этом заявили в Ассоциации производителей молока, передает УНН.
Детали
Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет, что рост цен на большинство молочных продуктов может быть связан с сокращением поставок молочной продукции с молокоперерабатывающих предприятий в торговые сети вследствие длительных отключений света в условиях аномальной жары в июле.
По его словам, определенные ритейлеры возвращали молочные продукты на молокоперерабатывающие предприятия в связи с отсутствием условий для хранения скоропортящейся продукции на полках супермаркетов. В июле во время длительных отключений холодильное оборудование не функционировало и значительное количество молочных продуктов испортилось и не было реализовано.
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Все из-за того, что мощности дизельных генераторов не хватает для обеспечения электричеством помещений больших супермаркетов.
В Ассоциации производителей молока добавляют, что использование генераторов привело к росту производственных затрат, а повышение закупочных цен на молокосырье повлияло на удорожание готовой молочной продукции.
В частности подорожали:
Напомним
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что из-за отключения электроэнергии в Украине ожидается подорожание продуктов, особенно молочных, мясных и хлебобулочных изделий. Животноводство больше всего страдает от перебоев с электричеством, что приводит к росту затрат производителей.