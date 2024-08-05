Отключение электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования и порча готовой продукции привело к росту цен на большинство молочных продуктов. Об этом заявили в Ассоциации производителей молока, передает УНН.

Детали

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет, что рост цен на большинство молочных продуктов может быть связан с сокращением поставок молочной продукции с молокоперерабатывающих предприятий в торговые сети вследствие длительных отключений света в условиях аномальной жары в июле.

По его словам, определенные ритейлеры возвращали молочные продукты на молокоперерабатывающие предприятия в связи с отсутствием условий для хранения скоропортящейся продукции на полках супермаркетов. В июле во время длительных отключений холодильное оборудование не функционировало и значительное количество молочных продуктов испортилось и не было реализовано.

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Все из-за того, что мощности дизельных генераторов не хватает для обеспечения электричеством помещений больших супермаркетов.

В Ассоциации производителей молока добавляют, что использование генераторов привело к росту производственных затрат, а повышение закупочных цен на молокосырье повлияло на удорожание готовой молочной продукции.

В частности подорожали:

Молоко пастеризованное жирностью 2,5% стоит 47,55 грн. за кг, что на 57 коп. (+1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,36 грн. (+18%) больше по сравнению с прошлогодним периодом.

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 132,92 грн. за кг, что на 56 коп. (-0,4%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 19,85 грн. (+15%).



Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 55,52 грн. за кг, что на 22 коп. (+0,4%) больше чем месяц назад и на 7,87 грн. (+14%) дороже чем в прошлом году.



Йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках. Цена на него составила 94,29 грн. за кг, что на 1,93 грн. (+2%) больше чем месяц назад и на 15,52 грн. (+16%) больше чем в прошлом году.



Йогурт в стаканах в среднем стоит 131,34 грн. за кг, что на 67 коп. (+0,5%) больше по сравнению с концом июня 2024 года, но на 16,98 грн. (+13%) больше по сравнению с прошлогодним периодом



Сыр кисломолочный жирностью 9%, средняя цена на который составила 234,03 грн. за кг, что на 10,73 грн. больше (+4,6%) по сравнению с предыдущим месяцем, но на 45,63 грн. (+19%) больше по сравнению с прошлогодним периодом.



Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 440,08 грн. за кг, что на 17,89 грн. (+4%) больше чем в прошлом месяце и на 94,06 грн. (+21%) дороже чем в прошлом году.



Сыр Украинский жирностью 50%, который в среднем стоит 470,58 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 23,66 грн. (+5%) и на 63,11 грн. (+13%) по сравнению с прошлогодним периодом.



Напомним

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что из-за отключения электроэнергии в Украине ожидается подорожание продуктов, особенно молочных, мясных и хлебобулочных изделий. Животноводство больше всего страдает от перебоев с электричеством, что приводит к росту затрат производителей.