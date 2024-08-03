В Украине не все продукты будут дорожать в ближайшие месяцы из-за сложностей в энергетике, но общая тенденция к росту - на 3-5% - может быть. Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

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"Однозначно, производство пищевой продукции зависит от стоимости и доступности энергоносителей, в том числе электричества, поэтому здесь связь есть. Как это будет отражаться на ценах, то здесь есть несколько факторов. Первое, действительно, какая будет ситуация с отключениями, как мы видим, в июле была ситуация сложной, в августе сейчас ситуация выровнялась. Доля электричества в себестоимости различной продукции колеблется. Она может быть от нескольких до нескольких десятков процентов", - рассказал Высоцкий.

Поэтому, по его словам, надо анализировать индивидуально.

"Но в целом, если посмотреть по отрасли и то, что происходило в июле и потенциально может быть дальше на рынке электроэнергии, и ценах, по нашей оценке, - это где-то 3-5%. Действительно, до 3-5% может быть рост в себестоимости конечной продукции из-за сложностей на рынке электроснабжения. Но нужно помнить, что это не единственный фактор, поэтому иногда в определенной сезонной продукции есть, наоборот, в августе-сентябре пик уборки, и она будет дешеветь, поэтому даже сложности на рынке электроэнергии не отразятся на цене", - отметил Высоцкий.

Поэтому он отметил, что нужно смотреть по разным торговым группам.

Не все товары будут дорожать ближайшие месяцы из-за сложностей на рынке электроснабжения. Но общая тенденция может быть к росту на 3-5% - подытожил Высоцкий.

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Кроме того, Высоцкий сообщил, что рост цен на агропродукцию на 10% является самым пессимистичным.

"10% - это закладывается такой сценарий самый пессимистичный. Условно, что предприятие будет более 12 часов или даже постоянно работать на генераторе, то есть на альтернативном источнике энергии. Очевидно, что такой сценарий оценивался, потому что мы видели, какая сложность была с электроснабжением в июле. Мы сейчас рассчитываем, что в августе, сентябре, октябре ситуация будет более контролируемая и стабильная", - рассказал Высоцкий.