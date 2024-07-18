Если отключения света в Украине будут продолжаться в таких объемах как сейчас, это приведет к росту цен на продовольствие. В первую очередь речь идет о молочных, мясных, хлебобулочных изделиях. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время пресс-конференции 16 июля, передает УНН.

"Школы подготовки (аграриев к отключению электроэнергии - ред.) начались еще с осени 2022 года, когда начались определенные блэкауты. Но сейчас ситуация тяжелее ... Мы понимаем, что удары привели к серьезным потерям энергетики", - рассказал Марчук.

По его словам, особенно страдает животноводство. Вся молочно-товарная ферма подключена к генерации, потому что все процессы - от доения до хранения молока требуют электричества.

Как указал Марчук, средняя ферма на 500 голов требует на 1 час до 100 кВт, и это требует значительных объемов дизтоплива. Соответственно затратные части растут.

Сегодня молочка в закупке уже выросла в пределах 3-5% за июнь-июль. То есть ситуация такова, что если будет так продолжаться (отключение света - ред.), соответственно это еще будет приводить к росту. Та же ситуация касается и перерабатывающей отрасли. Например мясо, хлебобулочные изделия - считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

На вопрос, стоит ли ожидать повышения цен на продовольствие в Украине, Марчук ответил: "К сожалению, да".

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