Киев • УНН
После ремонта вернулся к работе блок атомной электростанции, что, как ожидается, будет способствовать снижению лимитов потребления электроэнергии и стабилизации энергосистемы Украины.
Благодаря уменьшению температуры и возвращению блока в систему, ожидается оптимизация графиков ограничения потребления электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает корреспондент УНН.
Это должно положительно повлиять на уменьшение графиков ограничения мощности. Этот блок находится уже в системе, поэтому мы рассчитываем, что эти лимиты будут оптимизированы,
Он рассказал, что также спад жары должен повлиять на сокращение графиков ограничений электроэнергии.
Напомним
Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины в сложный период, когда атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления страны.