Благодаря уменьшению температуры и возвращению блока в систему, ожидается оптимизация графиков ограничения потребления электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает корреспондент УНН.

Это должно положительно повлиять на уменьшение графиков ограничения мощности. Этот блок находится уже в системе, поэтому мы рассчитываем, что эти лимиты будут оптимизированы, - говорит Колесник.

Он рассказал, что также спад жары должен повлиять на сокращение графиков ограничений электроэнергии.

Напомним

Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины в сложный период, когда атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления страны.