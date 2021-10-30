Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет - нардеп

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"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", – говорится в сообщении Геруса.

Детали

Также нардеп привел данные Минэнерго, согласно которым "вчера на складах семи ТЭС не выдерживались гарантированные запасы угля, а именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС".

Гарантированные запасы угля - это минимальные запасы, которые обязательно должны соблюдаться согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

"Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - добавил он.

"Кабинет министров Украины вместе с НКРЭКУ до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний-собственников ТЭС по соблюдению лицензионных условий по обеспечению гарантированными запасами топлива", - отметил Герус.

Дополнение

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси из-за решения суда по иску "ДТЭК Западэнерго". Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.

На фоне возможности возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям, однако, по резервной процедуре.

А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что возобновит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ – после решения ОАСК, отменившего соответствующий запрет.

Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.