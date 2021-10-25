Укренерго скасувала аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Оператор “Укренерго” скасував місячний аукціон на листопад 2021 року на виконання рішення суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення “Укренерго”.
Деталі
Рішення за позовом АТ “ДТЕК Західенерго” виніс Окружний адмінсуд Києва.
Відповідно до ухвали суду, зупинена дія Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. А це означає, що проведення всіх видів аукціонів на аукціонній платформі технічно неможливе.
“З огляду на технічну неможливість проведення аукціонів на аукціонній платформі та неможливість проведення місячних аукціонів, згідно з пунктом 8.1.2. Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженого Постановою НКРЕКП від 03.04.2020 № 763, за резервним механізмом, місячний аукціон на листопад 2021 року скасовується до моменту відновлення дії порядку або внесення змін до аукціонної платформи.
Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково”, — повідомили в Укренерго.
В компанії додали, що результати проведених до моменту отримання ухвали суду (добові аукціони на 25.10.2021) залишаються в силі.
Контекст
22 жовтня, розпочалися аукціони на розподіл міждержавних перетинів з РФ та Білоруссю на листопад.
Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 МВт, з Росії — 1 540 МВт.
Білоруська електроенергія може надійти до України на початку листопада.
26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.