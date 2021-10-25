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Укрэнерго отменила аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Оператор “Укрэнерго” отменил месячный аукцион ноября 2021 года во исполнение решения суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение “Укрэнерго”.

Укрэнерго отменила аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Детали

Решение по иску АО “ДТЭК Западэнерго” вынес Окружной админсуд Киева.

В соответствии с постановлением суда, приостановлено действие Порядка распределения пропускной способности межгосударственных связей. А это значит, что проведение всех видов аукционов на аукционной платформе технически невозможно.

“Учитывая техническую невозможность проведения аукционов на аукционной платформе и невозможность проведения месячных аукционов, согласно пункту 8.1.2. Порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей, утвержденного Постановлением НКРЭКУ от 03.04.2020 № 763, за резервным механизмом, месячный аукцион на ноябрь 2021 года отменяется до момента восстановления действия порядка или внесения изменений в аукционную платформу.

О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно”, — сообщили в Укрэнерго.

В компании добавили, что результаты проведенных до момента получения постановления суда (суточные аукционы на 25.10.2021) остаются в силе.

Контекст

22 октября, начались аукционы на распределение межгосударственных связей с РФ и Беларусью на ноябрь.

Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1000 МВт, из России — 1540 МВт.

Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября.

26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифов на заседании принял запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии ее продлили еще на месяц.

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