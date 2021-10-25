Укрэнерго отменила аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Оператор “Укрэнерго” отменил месячный аукцион ноября 2021 года во исполнение решения суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение “Укрэнерго”.
Детали
Решение по иску АО “ДТЭК Западэнерго” вынес Окружной админсуд Киева.
В соответствии с постановлением суда, приостановлено действие Порядка распределения пропускной способности межгосударственных связей. А это значит, что проведение всех видов аукционов на аукционной платформе технически невозможно.
“Учитывая техническую невозможность проведения аукционов на аукционной платформе и невозможность проведения месячных аукционов, согласно пункту 8.1.2. Порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей, утвержденного Постановлением НКРЭКУ от 03.04.2020 № 763, за резервным механизмом, месячный аукцион на ноябрь 2021 года отменяется до момента восстановления действия порядка или внесения изменений в аукционную платформу.
О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно”, — сообщили в Укрэнерго.
В компании добавили, что результаты проведенных до момента получения постановления суда (суточные аукционы на 25.10.2021) остаются в силе.
Контекст
22 октября, начались аукционы на распределение межгосударственных связей с РФ и Беларусью на ноябрь.
Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1000 МВт, из России — 1540 МВт.
Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября.
26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифов на заседании принял запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии ее продлили еще на месяц.