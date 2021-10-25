Україна учетверо відстає від графіка накопичення вугілля: Міненерго відреагувало
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня накопичено 701,3 тис. тонн вугілля, що у більше ніж чотири рази менше від плану, свідчать дані Міненерго. При цьому профільне міністерство запевняє: попри відставання від графіка Об'єднана енергетична система України працює стабільно, і понад половина генерації - на АЕС, пише УНН.
Деталі
Так, згідно з затвердженим Міненерго графіком, станом на 25 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ мало б бути 2,971 млн тонн вугілля. Наразі ж є лише 701,3 тис. тонн, що менше чверті від плану.
Що кажуть у Міненерго
"Міненерго у серпні оновило графік накопичення вугілля у бік збільшення планових показників, виходячи з найкритичнішого сценарію, що включає запуск "Північного потоку-2" і дуже низьку температуру взимку. Незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, Об’єднана енергетична система України працює стабільно", - повідомили у міністерстві.
У відомстві зауважили, що "базовою генерацією є атомна, АЕС виробляють понад половину всієї електроенергії в державі рівним графіком".
"Маневрування системи відбувається за рахунок теплової та гідрогенерації, потужності яких зараз достатньо для сталої роботи енергосистеми", - розповіли у Міненерго.
Доповнення
Перед стартом опалювального сезону учасники енергоринку били на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля. Михайло Волинець, нардеп, голова "Незалежної профспілки гірників України" ще у серпні зазначав, що "запасів вугілля зараз на складах 850 тисяч тонн, це критично мало. Потрібно хоча б 3 млн тонн".
Проблеми з недостатньою кількістю вугілля виникають не перший рік. Навіть на початку поточного року, владі доводилося оперативно шукати нові поставки. Одна з ключових причин чому так відбувається - Україна після початку блокади Донбасу в 2017 році втратила стабільні поставки енергетичного вугілля в необхідному обсязі. А імпорт істотно дорожчає.
До питання проблем в енергетиці "підключили" й РНБО. Там заявили, що олігархи можуть бути причетні до саботажу енергетичного балансу в Україні.