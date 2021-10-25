Украина в четыре раза отстает от графика накопления угля: Минэнерго отреагировало
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утру 25 октября накоплено 701,3 тыс. тонн угля, что более чем в четыре раза меньше плана, свидетельствуют данные Минэнерго. При этом профильное министерство утверждает: несмотря на отставание от графика Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации - на АЭС, пишет УНН.
Детали
Так, согласно утвержденному Минэнерго графику, по состоянию на 25 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно было быть 2,971 млн тонн угля. Пока же есть только 701,3 тыс. тонн, что меньше четверти от плана.
Что говорят в Минэнерго
"Минэнерго в августе обновило график накопления угля в сторону увеличения плановых показателей, исходя из самого критического сценария, включая запуск "Северного потока-2" и очень низкую температуру зимой. Несмотря на отставание от графика накопления угля на складах ТЭС, Объединенная энергетическая система Украина работает стабильно", - сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что "базовой генерацией является атомная, АЭС производят более половины всей электроэнергии в стране ровным графиком".
"Маневрирование системы происходит за счет тепловой и гидрогенерации, мощности которых сейчас достаточны для устойчивой работы энергосистемы", - заверили в Минэнерго.
Дополнение
Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель "Независимого профсоюза горняков Украины" еще в августе отмечал, что "запасов угля сейчас на складах 850 тысяч тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн".
Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года власти приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин, почему так происходит - Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. Импорт существенно дорожает.
К вопросу проблем в энергетике "подключили" и СНБО. Там заявили, что олигархи могут быть причастны к саботажу энергетического баланса в Украине.