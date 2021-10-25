Украина в четыре раза отстает от графика накопления угля: Минэнерго отреагировало

КИЕВ. 25 октября. УНН. На складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утру 25 октября накоплено 701,3 тыс. тонн угля, что более чем в четыре раза меньше плана, свидетельствуют данные Минэнерго. При этом профильное министерство утверждает: несмотря на отставание от графика Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации - на АЭС, пишет УНН.