Україна з 1 листопада відновлює імпорт електроенергії з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З 1 листопада Україна почне імпортувати електроенергію з Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на результати аукціону "Укренерго" на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".
Деталі
Згідно з результатами торгів, НАЕК "Енергоатом" викупила право на постачання до України 885 з 900 можливих мегаватів білоруської електроенергії. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".
Також Укренерго” провів аукціон на доступ до міждержавного перетину з РФ для імпорту електроенергії.
Згідно з результатами, на листопад доступ до перетину з РФ отримали 8 компаній. Усього було запропоновано 2200 МВт. Найбільше отримали "ЕРУ Трейдинг" та "Онк Груп" – 654 МВт та 500 МВт.
Також участь взяли компанії: "Стімекс", "Електротрейдінг груп" та "Де Трейтинг". Вони отримали від 200 до 290 МВт перетину. Решта учасників отримали від 80 до 200 МВт.
Контекст
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону “Про ринок електроенергії”.
З 1 січня, після дев’ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити. Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.
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Проте 26 травня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 26 травня ухвалила рішення про обмеження до 0 МВт імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня.
29 вересня (НКРЕКП) продовжила до 1 листопада заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії.