Опалювальний сезон: у Міненерго заявили, що комерційного імпорту з РФ та Білорусі не буде. І віялових відключень - теж

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону в Україні не розглядається. Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з РФ та Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики України.

Цитата

“Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Міністерстві енергетики України повідомляють, що збільшений майже у 2 рази в серпні графік накопичення вугілля передбачає можливість сталого проходження ОЗП у самих критичних умовах.

“Фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля. Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному”, — зазначається в повідомленні.

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Додамо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила до 1 листопада заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії.

Контекст

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону “Про ринок електроенергії”.

З 1 січня, після дев’ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити. Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у лютому повідомив про намір України “відрізатись” від електромережі Росії і Білорусі до 2023 року.

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