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Отопительный сезон: в Минэнерго заявили, что коммерческого импорта из РФ и Беларуси не будет. И веерных отключений - тоже

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из РФ и Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Цитата

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Детали

В Министерстве энергетики Украины сообщают, что увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления угля предусматривает возможность стабильного прохождения ОЗП в самых критических условиях.

"Финансовую возможность генерации для закупки угля стабилизировано. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля. Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня", - отмечается в сообщении.

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Добавим

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России.

Контекст

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии".

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт позволили восстановить. Это произошло на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифного кризиса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в феврале сообщил о намерении Украины "отрезаться" от электросети России и Беларуси до 2023 года.

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