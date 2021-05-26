НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до 1 жовтня

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"Ми приймаємо це рішення сьогодні з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас з таким проханням", - сказав головуючий представник НКРЕКП під час засідання.

При цьому він зауважив, що комісія враховує при ухваленні рішення і баланс інтересів - і щодо споживачів, і щодо того, що припинення імпорту електроенергії може призвести до зловживань і маніпуляцій на ринку. Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

"Ми цілком ймовірно продовжимо заборону... і після 1 жовтня. На сьогодні ми готові це зробити до 1 жовтня", - додав він.

Постанову було проголосовано у редакції, запропонованій департаментом.

Деталі

Документом передбачається "обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україну, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російська Федерація та Республіка Білорусь - ред.), до 0 МВт". Постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до 1 жовтня 2021 року.

Регулятор раніше вказував, що приділяє значну увагу питанню забезпечення безпеки постачання електричної енергії. "У цьому контексті обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), має розглядатись виключно в комплексі заходів, що направлені на забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема, в частині дотримання встановлених графіків накопичення вугілля виробниками електричної енергії для підготовки до осінньо-зимового періоду", - вказали у НКРЕКП.

Що було раніше

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону "Про ринок електроенергії".

З 1 січня, після дев'ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити.

Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.

Тим часом у Верховній Раді на розгляді щонайменше два законопроекти щодо обмеження імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у лютому повідомив про намір України “відрізатись” від електромережі Росії і Білорусі до 2023 року.