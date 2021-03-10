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У Раді зареєстрували законопроект про обмеження імпорту російської електроенергії

У Раді зареєстрували законопроект про обмеження імпорту російської електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5208 про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України, мета якого - обмеження імпорту електроенергії з Російської Федерації, передає УНН.

Так, ініціатором законопроекту, зокрема є голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Деталі

"Даним законопроектом передбачається послідовний підхід зниження залежності від поставки товарів із РФ, зокрема через введення спеціальних мит на відповідні поставки дизелю, скрапленого газу, бензинів, різних марок вугілля. Також передбачається надати повноваження Регулятору обмежувати або забороняти імпорт електроенергії із країни-агресора", - йдеться в пояснювальній записці.

Наголошується, що в умовах збройної агресії Російської Федерації Україна має створювати умови для посилення своєї енергетичної незалежності від впливу держави-агресора.

Також повідомляється, що Кабінетом Міністрів України вже було вжито деяких заходів відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” стосовно імпорту товарів походженням з Російської Федерації. Так спеціальні мита було запроваджено стосовно скрапленого газу, важких дистилятів (газойлів) ("дизельного палива"), що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом, деяких товарних груп вугілля.

"Законопроектом пропонується переглянути такий нерівний підхід та зобов’язати Кабінет Міністрів України прийняти акти щодо запровадження спеціальних мит на антрацит, вугілля, нафтопродукти, що походять з Російської Федерації, а також надати Верховній Раді України звіт щодо того, як Кабінет Міністрів використовував інструмент щодо зменшення залежності від імпорту з держави-агресора, наданий Законом "Про зовнішньоекономічну діяльність", - зазначається в пояснювальній записці.

Також законопроектом пропонується надати НКРЕКП повноваження щодо обмеження доступної пропускної спроможності, що розподіляється на добових та місячних аукціонах у 2021 році, та анулювання результатів річного аукціону у частині міждержавних перетинів між Україною та державою-агресором. Такі повноваження забезпечать можливість обмежувати імпорт електроенергії з Російської Федерації на ринок України.

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Окремою нормою законопроекту пропонується запровадити обов’язок Міністерства енергетики України ініціювати вжиття невідкладних заходів у разі зниження запасів палива на складах електростанцій нижче встановленого мінімального рівня з метою уникнення порушень роботи об’єднаної енергетичної системи України.

Окрім того, законопроектом пропонується, щоб кошти отримані від справляння таких спеціальних мит були спрямовані на оплату електроенергії виробникам за "зеленим" тарифом. Це створить нове джерело для таких виплат, дозволить не підвищувати тарифи на електроенергію для кінцевих споживачів, але призведе до покращення рівня розрахунків із виробниками за "зеленим" тарифом, а також надасть ресурс для погашення існуючих боргів.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував відновлення закупівлі Україною електроенергії з Росії.

Що було раніше

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після прийняття Верховною Радою закону "Про ринок електроенергії".

З 1 січня, після дев'ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити.

У той же час 14 грудня 2020 року в Раді зареєстрований законопроект №4493 про внесення змін до закону про ринок електроенергії про продовження до 31 грудня 2021 року повноважень Нацкомісії з обмеження імпорту.

Це відбувається на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.

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