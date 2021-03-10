В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

Так, инициатором законопроекта, в частности является председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Детали

"Данным законопроектом предусматривается последовательный подход снижения зависимости от поставки товаров из РФ, в том числе из-за введения специальных пошлин на соответствующие поставки дизеля, сжиженного газа, бензина, различных марок угля. Также предполагается предоставить полномочия Регулятору ограничивать или запрещать импорт электроэнергии из страны-агрессора", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации Украина должна создавать условия для усиления своей энергетической независимости от влияния государства-агрессора.

Также сообщается, что Кабинетом Министров Украины уже были приняты некоторые меры в соответствии с частью одиннадцатой статьи 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно импорта товаров происхождением из Российской Федерации. Так специальные пошлины были введены в отношении сжиженного газа, тяжелых дистиллятов (газойлей) ("дизельного топлива"), ввозимых на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом, некоторых товарных групп угля.

"Законопроектом предлагается пересмотреть такой неравный подход и обязать Кабинет Министров Украины принять акты о введении специальных пошлин на антрацит, уголь, нефтепродукты, происходящих из Российской Федерации, а также предоставить Верховной Раде Украины отчет о том, как Кабинет Министров использовал инструмент по уменьшению зависимости от импорта из государства-агрессора, предоставленный Законом "О внешнеэкономической деятельности", - отмечается в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается предоставить НКРЭКУ полномочия по ограничению доступной пропускной способности, которая распределяется на суточных и месячных аукционах в 2021 году, и аннулирования результатов годового аукциона в части межгосударственных связей между Украиной и государством-агрессором. Такие полномочия обеспечат возможность ограничивать импорт электроэнергии из Российской Федерации на рынок Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба заявил, что Украина планирует "отрезаться" от электросетей России и Беларуси

Отдельной нормой законопроекта предлагается ввести обязанность Министерства энергетики Украины инициировать принятие неотложных мер в случае снижения запасов топлива на складах электростанций ниже установленного минимального уровня во избежание нарушений работы объединенной энергетической системы Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается, чтобы средства, полученные от взимания таких специальных пошлин были направлены на оплату электроэнергии производителям по "зеленому" тарифу. Это создаст новый источник для таких выплат, позволит не повышать тарифы на электроэнергию для конечных потребителей, но приведет к улучшению уровня расчетов с производителями по "зеленому" тарифу, а также предоставит ресурс для погашения существующих долгов.

Дополнение

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал восстановление закупки Украиной электроэнергии из России.



Что было раньше

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии".

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт разрешили восстановить.

В то же время 14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии о продлении до 31 декабря 2021 года полномочий Нацкомиссии по ограничению импорта.

Это происходит на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифного кризиса.