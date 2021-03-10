В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 60325 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81646 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112008 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147372 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196942 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194076 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280669 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329564 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157935 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143196 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 20896 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 28797 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 16800 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 45856 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

22:45 • 20369 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 329559 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282670 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437688 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403581 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386694 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108264 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187289 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215406 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195274 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280666 просмотра
Актуальное
В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 20650 просмотра

КИӤВ. 10 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5208 о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергетической независимости Украины, цель которого - ограничение импорта электроэнергии из Российской Федерации, передает УНН.

Так, инициатором законопроекта, в частности является председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Детали

"Данным законопроектом предусматривается последовательный подход снижения зависимости от поставки товаров из РФ, в том числе из-за введения специальных пошлин на соответствующие поставки дизеля, сжиженного газа, бензина, различных марок угля. Также предполагается предоставить полномочия Регулятору ограничивать или запрещать импорт электроэнергии из страны-агрессора", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации Украина должна создавать условия для усиления своей энергетической независимости от влияния государства-агрессора.

Также сообщается, что Кабинетом Министров Украины уже были приняты некоторые меры в соответствии с частью одиннадцатой статьи 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно импорта товаров происхождением из Российской Федерации. Так специальные пошлины были введены в отношении сжиженного газа, тяжелых дистиллятов (газойлей) ("дизельного топлива"), ввозимых на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом, некоторых товарных групп угля.

"Законопроектом предлагается пересмотреть такой неравный подход и обязать Кабинет Министров Украины принять акты о введении специальных пошлин на антрацит, уголь, нефтепродукты, происходящих из Российской Федерации, а также предоставить Верховной Раде Украины отчет о том, как Кабинет Министров использовал инструмент по уменьшению зависимости от импорта из государства-агрессора, предоставленный Законом "О внешнеэкономической деятельности", - отмечается в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается предоставить НКРЭКУ полномочия по ограничению доступной пропускной способности, которая распределяется на суточных и месячных аукционах в 2021 году, и аннулирования результатов годового аукциона в части межгосударственных связей между Украиной и государством-агрессором. Такие полномочия обеспечат возможность ограничивать импорт электроэнергии из Российской Федерации на рынок Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба заявил, что Украина планирует "отрезаться" от электросетей России и Беларуси

Отдельной нормой законопроекта предлагается ввести обязанность Министерства энергетики Украины инициировать принятие неотложных мер в случае снижения запасов топлива на складах электростанций ниже установленного минимального уровня во избежание нарушений работы объединенной энергетической системы Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается, чтобы средства, полученные от взимания таких специальных пошлин были направлены на оплату электроэнергии производителям по "зеленому" тарифу. Это создаст новый источник для таких выплат, позволит не повышать тарифы на электроэнергию для конечных потребителей, но приведет к улучшению уровня расчетов с производителями по "зеленому" тарифу, а также предоставит ресурс для погашения существующих долгов.

Дополнение

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал восстановление закупки Украиной электроэнергии из России.

Что было раньше

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии".

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт разрешили восстановить.

В то же время 14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии о продлении до 31 декабря 2021 года полномочий Нацкомиссии по ограничению импорта.

Это происходит на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифного кризиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы