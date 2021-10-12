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Опалювальний сезон: з регіонів сигналізують про надзвичайну ситуацію, бо немає газу для бюджетних установ

Опалювальний сезон: з регіонів сигналізують про надзвичайну ситуацію, бо немає газу для бюджетних установ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ. Лише відучора про таке повідомили з кількох областей, пише УНН.

Івано-Франківськ

“Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді — відсутність постачання газу в бюджетні установи! А це є заклади охорони здоров’я, школи, садочки, соціальні заклади! Тобто, знову маємо проблеми входження в опалювальний період... Навіть підписавши Меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути в нормах права та відповідно до документів, домовленостей”, — написав напередодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

З його слів, у регіонах, і в Івано-Франківську зокрема, проводять з цього приводу позачергові засідання комісії з ТЕБ і НС.

“Заклади охорони здоров’я не мають опалення. Зараз там 18-19 градусів тепла... Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить — за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету!.. Це надзвичайна ситуація і треба приймати негайні рішення”, — зауважував він.

Закарпаття

У Закарпатській області напередодні також збиралася регіональна комісія ТЕБ та НС і оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня через відсутність постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років.

“Постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні”, — пояснюють в ОДА.

Хмельницька область

Засідання обласної комісії ТЕБ і НС напередодні зібрали і у Хмельницькій області. Голова ОДА Сергій Гамалій ще на початку заявив, що бюджетні установи не можуть закупити газ на опалювальний сезон — “у зв’язку з глобальним зростанням ціни на газ”. “Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості”, — зазначив очільник ОДА.

Фактично всі бюджетні установи не мають можливості отримувати газ для старту і забезпечення опалювального сезону, наголосили в Хмельницькій ОДА.

В області ситуацію збираються вирішувати, провівши переговори з НАК “Нафтогаз України”, аби отримувати газ за визначеною Меморандумом вартістю у розмірі 13,6 грн, без ПДВ, для бюджетних установ.

Дніпропетровська область

У Новомосковську на Дніпропетровщині школярів відправлять на двотижневі канікули через відсутність опалення, про що повідомили у міськраді. Триватимуть канікули з 18 по 31 жовтня. Причина — все та ж. Міська комісія ТЕБ і НС також визнала ситуацію, яка виникла з постачанням газу до бюджетних установ, надзвичайною.

Одещина

В Одеській ОДА прогнозують можливість виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю поставок природного газу бюджетним установам в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. В ОДА кажуть, що 1 жовтня АТ “Одесагаз” попередило про відключення від газопостачання у зв’язку з відсутністю договору з постачальником природного газу 221 установу. Ситуацію з постачанням газу голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький визначив як надзвичайну.

Доповнення

Наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

З регіонів повідомляють, що при цьому Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А заклади, які мають автономні котельні, за повідомленнями, закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом “Про публічні закупівлі”.

Можливим варіантом виходу із кризової ситуації називають запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій на опалювальний період 2021-2022 років.

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