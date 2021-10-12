Отопительный сезон: из регионов сигнализируют о чрезвычайной ситуации, потому что нет газа для бюджетных учреждений

Ивано-Франковск

"Есть чрезвычайная ситуация в нашей громаде - отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения! То есть, опять имеем проблемы вхождения в отопительный период... Даже подписав Меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в нормах права и в соответствии с документами, договоренностями", - написал накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, в регионах, и в Ивано-Франковске в частности, проводят по этому поводу внеочередные заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 000 грн для городского бюджета!.. Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения", - замечал он.

Закарпатье

В Закарпатской области накануне также собиралась региональная комиссия ТЭБ и ЧС и объявила чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня из-за отсутствия поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов.

"Поставщики, которые до росту цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь это цена, значительно ниже той, которая есть на рынке сегодня", - объясняют в ОГА.

Хмельницкая область

Заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС накануне собрали и в Хмельницкой области. Председатель ОГА Сергей Гамалий еще в начале заявил, что бюджетные учреждения не могут закупить газ на отопительный сезон - "в связи с глобальным ростом цены на газ". "Ситуация у нас в Хмельницкой области, как и во всей стране, достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - отметил глава ОГА.

Фактически все бюджетные учреждения не имеют возможности получать газ для старта и обеспечения отопительного сезона, отметили в Хмельницкой ОГА.

В области ситуацию собираются решать, проведя переговоры с НАК "Нафтогаз Украины", чтобы получать газ по определенной Меморандумом стоимости в размере 13,6 грн, без НДС, для бюджетных учреждений.

Днепропетровская область

В Новомосковске в Днепропетровской области школьников отправят на двухнедельные каникулы из-за отсутствия отопления, о чем сообщили в горсовете. Продлятся каникулы с 18 по 31 октября. Причина - все та же. Городская комиссия ТЭБ и ЧС также признала ситуацию, которая возникла с поставками газа в бюджетные учреждения, чрезвычайной.

Одесская область

В Одесской ОГА прогнозируют возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям в осенне-зимний период 2021-2022 годов. В ОГА говорят, что 1 октября АО "Одессагаз" предупредило об отключении от газоснабжения в связи с отсутствием договора с поставщиком природного газа 221 учреждение. Ситуацию с поставками газа председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий определил как чрезвычайную.

Дополнение

В конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, за сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

Из регионов сообщают, что при этом Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А заведения, которые имеют автономные котельные, по сообщениям, закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках".

Возможным вариантом выхода из кризисной ситуации называют введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций на отопительный период 2021-2022 годов.