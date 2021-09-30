Нафтогаз та місцева влада підписали меморандум про фіксацію тарифів на опалювальний сезон

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Під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в основі цього меморандуму лежить домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім.

Підписання меморандуму є одним з п’яти ключових питань, які анонсував Шмигаль для стабілізації тарифного питання під час опалювального сезону.

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27 вересня Кабінет міністрів замінив членів правління НАК “Нафтогаз України”, призначивши чотирьох виконувачів обов’язків членів правління. Також уряд “тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії”.

Зазначимо, що у Кабміні за трохи більше, ніж два тижні до офіційного старту опалювального сезону заявили, що “жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде”. А також додали, що “зависокі тарифи — це свідчення неспроможності на місцях”.



Зокрема, в Україні очікують, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 становитиме близько 2 тис. грн.