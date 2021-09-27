Офіційно: уряд призначив в.о. членів правління "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні, 27 вересня, замінив членів правління НАК "Нафтогаз України", призначивши чотирьох виконувачів обов'язків членів правління. Також уряд "тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії". Про таке урядове рішення повідомили в Мінекономіки, пише УНН.
Цитата:
"Сьогодні, 27 вересня 2021 року, уряд призначив виконуючих обов'язки членів правління "НАК "Нафтогаз України". Перед новопризначеними керівниками поставлене завдання забезпечити стабільну роботу компанії та нарощувати видобуток вітчизняного газу. Також одним із головних завдань є організація безперебійного опалювального сезону", - вказали у міністерстві.
"Також КМУ тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії, до формування нової незалежної наглядової ради. Уряд зацікавлений якнайшвидше обрати незалежних членів наглядової ради у відповідно до кращих міжнародних практик", - розповіли у відомстві.
Деталі
За даними Мінекноміки, "за рішенням уряду припинено повноваження членів правління акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" Переломи Сергія і Теклюка Ярослава.
Виконання обов’язків членів правління зазначеного товариства, за повідомленням, покладено на:
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- директора з управління персоналом та соціальної політики НАК "Нафтогаз України" Бойченко Олену,
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- радника голови правління НАК "Нафтогаз України" Воловика Владислава,
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- радника голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку газу Калугіна Маврікія,
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- начальника казначейського департаменту НАК "Нафтогаз України" Чумака Романа.
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У міністерстві запевнили, на тлі прийдешнього опалювального сезону, що "Нафтогаз" продовжить виконувати свої зобов’язання з постачання газу побутовим споживачам та підприємствам теплокомуненерго за річними тарифами.
Доповнення
У Мінекономіки заявили при цьому про "необхідність прийняття урядом технічних рішень для забезпечення нормальної роботи НАК "Нафтогаз України", яка, як вказано, "виникла після того, як 21 вересня цього року члени наглядової ради компанії подали заяви про відставку".
Раніше стало відомо, що три незалежних члени наглядової ради НАК “Нафтогаз України” 7 вересня подали у відставку.
Відразу після цього Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив першому віце-прем’єр-міністру — міністру економіки Олександру Любченку оголосити конкурс стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради “Нафтогазу” протягом тижня, тобто 14 вересня. Тоді ж озвучили в уряді, що нового голову правління мають обрати до 1 травня 2022 року.
Однак, уже 27 вересня ще один член наглядової ради - Юлія Ковалів - повідомила, що повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер (Кабмін) та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради.
Додамо, наглядова рада НАК "Нафтогаз", за даними з сайту компанії, складається із шести членів, по троє - від держави та незалежні.