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Нового голову “Нафтогазу” оберуть до 1 травня 2022 року

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив першому віцепрем’єр-міністру України — міністру економіки України Олександру Любченку оголосити конкурс стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” протягом тижня. Нового голову правління мають обрати до 1 травня 2022 року. Про це прем’єр-міністр написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії Компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива.

Цитата

“Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року”, — написав він.

Контекст

28 квітня уряд розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня п’ять з шести членів наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням № 370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України” за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися — під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, нібито почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.

19 травня Кабмін затвердив п’ятьох членів наглядової ради Нафтогазу.

Та вже 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів припис про усунення порушень антикорупційного законодавства, відповідно до якого розпорядження уряду про призначення голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні.

Пізніше Прем’єр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК припис, винесений йому НАЗК.

18 червня стало відомо, що ОАСК постановив зупинити дію припису НАЗК до Кабміну з вимогою звільнити Юрія Вітренка з посади голови правління Нафтогазу.

1 липня НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

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