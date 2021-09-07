Нового главу "Нафтогаза" выберут до 1 мая 2022 года

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру Украины - министру экономики Украины Александру Любченко объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в течение недели. Нового председателя правления должны избрать до 1 мая 2022 года. Об этом премьер-министр написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии Компании, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива.

Цитата

"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состав наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - написал он.

Контекст

28 апреля правительство распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В НАК заявили, что такое решение - юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что "придерживались процедуры".

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением № 370-р уволил 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться - под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, якобы начнут искать за пол года на прозрачном конкурсе.

19 мая Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.

И уже 14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров предписание об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, согласно которому распоряжение правительства о назначении председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Позже Премьер Денис Шмыгаль обжаловал в ОАСК предписание, вынесенный ему НАПК.

18 июня стало известно, что ОАСК постановил приостановить действие предписания НАПК к Кабмину с требованием уволить Юрия Витренко с должности председателя правления Нафтогаза.

1 июля НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с председателем правления компании Юрием Витренко.

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