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Кабмін узяв на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"

Кабмін узяв на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"

Київ • УНН

 • 22688 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кабінет міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Про це повідомила представниця держави у наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів у Facebook, пише УНН.

Цитата:

“Повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради”, — написала Ковалів.

Деталі

"Сьогодні мій останній день в ролі члена наглядової ради "Нафтогазу", - додала Ковалів.

При цьому вона відзначила, що, пройшовши кілька криз корпоративного управління — в 2017 (коли 4 з 5-ти членів наглядової ради подали в відставку) та цього року, хоче "залишатися оптимістом", що "Нафтогаз й надалі буде рухатися в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, яка управляється за принципами OECD".

“Без сумніву, новий закон про корпоративне управління, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради України, зможе посилити інституційну роль та відповідальність кожного з органів управління державними компаніями”, — заявила Ковалів.

Доповнення

Раніше, 7 вересня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив першому віце-прем’єр-міністру України — міністру економіки України Олександру Любченку оголосити конкурс стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” протягом тижня. Нового голову правління мають обрати до 1 травня 2022 року.

Раніше також стало відомо, що три незалежних члени наглядової ради НАК “Нафтогаз України” 7 вересня подали у відставку.

Довідково

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" складається із шести членів, по троє - від держави та незалежні. За відсутності більшості членів наглядової ради у неї не буде кворуму. Уряд є власником 100% Нафтогазу.

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