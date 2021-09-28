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В Україні очікують, що в новому опалювальному сезоні середній розмір субсидії становитиме близько 2 тис. грн

В Україні очікують, що в новому опалювальному сезоні середній розмір субсидії становитиме близько 2 тис. грн

Київ • УНН

 • 24333 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Україні очікують, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 становитиме близько 2 тис. грн. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Очікуємо, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 становитиме близько 2 тис. грн”, — сказала Лазебна.

Деталі

За її словами, якщо зростатимуть тарифи на комунальні послуги, розмір субсидії для отримувачів буде переглянутий автоматично.

“Якщо людина не отримувала субсидію, але в результаті зростання тарифів їй знадобилась така допомога, то вона може звернутися за нею у будь-який момент”, — додала Лазебна.

Лазебна зазначила, що минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько 3 млн домогосподарств.

“Ми очікуємо, що цього сезону буде співставна цифра. Станом на сьогодні субсидія вже призначена майже 2,5 млн домогосподарств. З них автоматично майже 2 млн. Заяви від людей продовжують надходити, процес призначення субсидій тривають”, — розповіла Лазебна.

Доповнення

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. Необхідно ще близько 12 млрд грн на житлові субсидії.

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 21 вересня підтримала включення до порядку денного проекту закону № 6052 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо реалізації соціальних заходів — зокрема, щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії — та інфраструктурних проектів.

Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

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