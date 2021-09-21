ВР визначиться щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії на 12 млрд грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок підтримала включення до порядку денного проекту закону № 6052 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів - зокрема, щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії - та інфраструктурних проектів. Рішення підтримали 314 нардепів, передає кореспондент УНН.

Деталі

У Раді також проголосували за скорочення термінів розгляду законопроекту.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується збільшити загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн з наступних платежів:

• податку на прибуток підприємств на 30,0 млрд грн;
• податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування на 2,0 млрд грн;
• податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів на 6,66 млрд грн;
• збір під час набуття права власності на легкові автомобілі на 0,75 млрд гривень.

Законопроектом передбачено збільшити видатки загального фонду для фінансування невідкладних потреб соціального спрямування та реалізації інфраструктурних проектів, зокрема на:

• забезпечення належної державної соціальної підтримки населення на оплату житлово-комунальних послуг у поточному році шляхом збільшення видатків на виплату пільг та житлових субсидій населенню за бюджетною програмою Міністерства соціальної політики України (КПКВК 2501230) "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" на 12,0 млрд грн;
• покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема винагороди за збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання в операції Об’єднаних сил, та недопущення утворення кредиторської заборгованості на кінець року шляхом збільшення видатків Міністерству оборони України на 3,8 млрд грн, у тому числі на оплату праці (з нарахуваннями) - на 5,7 млрд грн;
• відновлення видатків за бюджетною програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 338 (видатки за цією програмою збільшено на 2,0 млрд грн), які передбачається спрямувати на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
• реалізацію основних напрямків програми Президента України та уряду в частині розбудови транспортної інфраструктури - Укравтодором здійснюється організація ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Додамо

Сьогодні Верховна Рада під час засідання розглядає законопроєкт про Державний бюджет на 2022 рік.

Бюджет 2022 презентація from UNNews

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