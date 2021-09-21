Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про Бюджет-2022

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“У нас у вівторок планується до розгляду закон про Державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету міністрів України, вони вчасно згідно діючого законодавства 15 вересня внесли цей законопроект до Верховної Ради України. Хотів би подякувати Комітету, який також опрацьовує, і ми зможемо нормально, в строки, розглянути всі важливі для держави питання”, — сказав Разумков.

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Також зі слів спікера парламенту, у вівторок Рада розгляне також і блок соціальних законопроєкт.

Доповнення

Раніше Рада національної безпеки і оборони України схвалила збільшення бюджету сектору оборони і безпеки на 2022 рік. У Державному бюджеті на 2022 рік запланований обсяг фінансування 5,95% від ВВП. 20 вересня Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО.