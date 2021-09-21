Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про Бюджет-2022

Додамо
Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні Верховна рада під час засідання розгляне законопроєкт про Державний бюджет на 2022 рік. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає УНН.
Цитата
“У нас у вівторок планується до розгляду закон про Державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету міністрів України, вони вчасно згідно діючого законодавства 15 вересня внесли цей законопроект до Верховної Ради України. Хотів би подякувати Комітету, який також опрацьовує, і ми зможемо нормально, в строки, розглянути всі важливі для держави питання”, — сказав Разумков.
Деталі
Також зі слів спікера парламенту, у вівторок Рада розгляне також і блок соціальних законопроєкт.
Додамо
Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.
Доповнення
Раніше Рада національної безпеки і оборони України схвалила збільшення бюджету сектору оборони і безпеки на 2022 рік. У Державному бюджеті на 2022 рік запланований обсяг фінансування 5,95% від ВВП. 20 вересня Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО.