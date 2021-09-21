Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о Бюджете-2022

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Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроект о Государственном бюджете на 2022. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает УНН.
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“У нас во вторник планируется к рассмотрению закон о Государственном бюджете Украины. Хотел бы поблагодарить Кабинета министров Украины, они вовремя согласно действующему законодательству 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины. Хотел бы поблагодарить Комитета, который также обрабатывает, и мы сможем нормально, в сроки, рассмотреть все важные для государства вопросы”, — сказал Разумков.
Детали
Также по словам спикера парламента, во вторник Рада рассмотрит также и блок социальных законопроектов.
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Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022.
Дополнение
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил увеличение бюджета сектора обороны и безопасности на 2022. В Государственном бюджете на 2022 запланирован объем финансирования 5,95% от ВВП . 20 сентября Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО.