Збільшення бюджету на оборонку: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Про це пише УНН з посиланням на указ, опублікований на офіційному сайті глави держави.
Деталі
Згідно з рішенням РНБО, в першу чергу повинні отримати фінансування:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям - підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;
- виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
- розвиток Військово-Морських сил;
- посилення територіальної оборони;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.
Доповнення
Раніше, Рада національної безпеки і оборони України схвалила збільшення бюджету сектору оборони і безпеки на 2022 рік. У Державному бюджеті на 2022 рік запланований обсяг фінансування 5,95% від ВВП.