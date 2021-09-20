Збільшення бюджету на оборонку: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Деталі

Згідно з рішенням РНБО, в першу чергу повинні отримати фінансування:

- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

- виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки;

- реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям - підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;

- виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;

- розвиток Військово-Морських сил;

- посилення територіальної оборони;

- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.

Доповнення

Раніше, Рада національної безпеки і оборони України схвалила збільшення бюджету сектору оборони і безпеки на 2022 рік. У Державному бюджеті на 2022 рік запланований обсяг фінансування 5,95% від ВВП.