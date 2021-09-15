Уряд схвалив проект Держбюджету на 2022 рік. Далі його мають передати у ВР

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Кабмін на засіданні схвалив проект закону “Про Державний бюджет України на 2022 рік”.

Сьогодні проект бюджету буде переданий Кабміном на реєстрацію у ВРУ.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня.

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Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету сягнуть 1465 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році. Окрім того, повідомлялося, що ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд.

Також Шмигаль повідомляв, що у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Додамо, що Прем’єр-міністр сьогодні під час засідання уряду повідомив, зокрема, що 5,95% ВВП у проекті Держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони.

"Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військових на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", - сказав Шмигаль.