Уряд схвалив проект Держбюджету на 2022 рік. Далі його мають передати у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік, передає кореспондент УНН.
Деталі
Кабмін на засіданні схвалив проект закону “Про Державний бюджет України на 2022 рік”.
Сьогодні проект бюджету буде переданий Кабміном на реєстрацію у ВРУ.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня.
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Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету сягнуть 1465 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році. Окрім того, повідомлялося, що ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд.
Також Шмигаль повідомляв, що у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.
Додамо, що Прем’єр-міністр сьогодні під час засідання уряду повідомив, зокрема, що 5,95% ВВП у проекті Держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони.
"Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військових на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", - сказав Шмигаль.