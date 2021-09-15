Бюджет-2022: з'явився перший проект

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. В уряді оприлюднили підготовлений проект Державного бюджету на 2022 рік, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Прем’єра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну у середу, 15 вересня, уряд сьогодні затвердить проект бюджету на 2022 рік. З його слів, ключові пріоритети незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

Він навів й основні макроекономічні параметри: “зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП — як результат наших реформ”.

У проекті ж документу зазначається наступні показники Державного бюджету на 2022 рік:

  • Доходи плануються на рівні — 1 267 393 399,1 тис. грн;
  • Видатки плануються на рівні — 1 441 939 445,6 тис. грн;
  • Прожитковий мінімум — з 1 січня — 2393 грн, з 1 липня — 2508 грн, з 1 грудня — 2589 грн;
  • Мінімальна зарплата — з 1 січня — 6500 грн, з 1 жовтня — 6700 грн
  • Державний борг — 2 725 325 400,9 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету закладається на рівні 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році.

Окрім того, повідомлялося, що ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд.

Проект Бюджету України на 2022 рік from UNNews

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