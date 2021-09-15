Бюджет-2022: появился первый проект
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В правительстве обнародовали подготовленный проект Государственного бюджета на 2022 год, сообщает УНН.
Детали
По словам премьера Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина в среду, 15 сентября, правительство сегодня утвердит проект бюджета на 2022 год. По его словам, ключевые приоритеты неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.
Он привел и основные макроэкономические параметры: "уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП".
В проекте же документа указывается следующие показатели Государственного бюджета на 2022 год:
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- Доходы планируются на уровне - 1 267 393 399,1 тыс. грн;
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- Расходы планируются на уровне - 1 441 939 445,6 тыс. грн;
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- Прожиточный минимум - с 1 января - 2393 грн, с 1 июля - 2508 грн, с 1 декабря - 2589 грн;
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- Минимальная зарплата - с 1 января - 6500 грн, с 1 октября - 6700 грн;
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- Государственный долг - 2 725 325 400,9 тыс. грн.
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Ранее сообщалось, что дефицит бюджета закладывается на уровне 188 млрд гривен. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% против 5,5% в 2021 году.
Кроме того, сообщалось, что ВВП закладывают в размере 5368 млрд; кредиты - 529 млрд; погашение и обслуживание государственного долга - 560 млрд.