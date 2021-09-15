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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109566 просмотра

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Бюджет-2022: появился первый проект

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В правительстве обнародовали подготовленный проект Государственного бюджета на 2022 год, сообщает УНН.

Детали

По словам премьера Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина в среду, 15 сентября, правительство сегодня утвердит проект бюджета на 2022 год. По его словам, ключевые приоритеты неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Он привел и основные макроэкономические параметры: "уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП".

В проекте же документа указывается следующие показатели Государственного бюджета на 2022 год:

  • Доходы планируются на уровне - 1 267 393 399,1 тыс. грн;
  • Расходы планируются на уровне - 1 441 939 445,6 тыс. грн;
  • Прожиточный минимум - с 1 января - 2393 грн, с 1 июля - 2508 грн, с 1 декабря - 2589 грн;
  • Минимальная зарплата - с 1 января - 6500 грн, с 1 октября - 6700 грн;
  • Государственный долг - 2 725 325 400,9 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета закладывается на уровне 188 млрд гривен. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% против 5,5% в 2021 году.

Кроме того, сообщалось, что ВВП закладывают в размере 5368 млрд; кредиты - 529 млрд; погашение и обслуживание государственного долга - 560 млрд.

Проект бюджета Украины на 2022 from UNNews

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