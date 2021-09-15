Правительство одобрило проект Госбюджета на 2022 год. Далее его должны передать в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год, передает корреспондент УНН.
Детали
Кабмин на заседании одобрил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
Сегодня проект бюджета будет передан Кабмином на регистрацию в ВРУ.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что проект Государственного бюджета подадут в Верховную Раду в среду, 15 сентября.
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Шмыгаль сообщал, что согласно проекту бюджета, доходы госбюджета в 2022 году составят 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом. Расходы госбюджета составят 1465 млрд гривен. Дефицит бюджета - 188 млрд гривен. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% против 5,5% в 2021 году. Кроме того, сообщалось, что ВВП закладывают в размере 5368 млрд; кредиты - 529 млрд; погашение и обслуживание государственного долга - 560 млрд.
Также Шмыгаль сообщал, что в проекте Государственного бюджета на 2022 год заложен рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.
Добавим, что Премьер-министр сегодня во время заседания правительства сообщил, в частности, что 5,95% ВВП в проекте Госбюджета-2022 направлено на сектор безопасности и обороны.
"Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военных на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц", - сказал Шмыгаль.