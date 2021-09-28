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В Украине ожидают, что в новом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 2 тыс. грн

В Украине ожидают, что в новом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 2 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 24310 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 составит около 2 тыс. грн. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ожидаем, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 составит около 2 тыс. грн”, — сказала Лазебная.

Детали

По ее словам, если будут расти тарифы на коммунальные услуги, размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

“Если человек не получал субсидию, но в результате роста тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любой момент”, — добавила Лазебная.

Лазебная отметила, что в прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около 3 млн домохозяйств.

“Мы ожидаем, что в этом сезоне будет сопоставимая цифра. На сегодня субсидия уже назначена почти 2,5 млн домохозяйств. Из них автоматически почти 2 млн. Заявления от людей продолжают поступать, процесс назначения субсидий продолжаются”, - рассказала Лазебная.

Дополнение

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. Необходимо еще около 12 млрд грн на жилищные субсидии.

Верховная Рада Украины на заседании 21 сентября поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” по реализации социальных мероприятий — в частности, об увеличении расходов бюджета-2021 на субсидии — и инфраструктурных проектов.

Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.

Отныне такой помощи будут лишены люди в случае покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

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