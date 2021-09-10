Грошей на субсидії не вистачило: Кабмін проситиме у ВР ще 12 мільярдів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Кабінет міністрів України буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. Необхідно ще близько 12 млрд грн на житлові субсидії. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду, передає УНН.
Шмигаль повідомив, що на субсидії використано понад 33 млрд грн з 35,2 млрд грн.
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“До кінця року за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12 млрд грн. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів та просити підтримати зміни до бюджету”, — сказав Шмигаль.
За його словами, зміни будуть подані до Верховної Ради до наступного четверга.
“Будемо просити підтримати для того, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати”, — додав він.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що для 1,7 мільйона українців на тлі нових правил призначення субсидій їх було перепризначено автоматично.
Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.
Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.
Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).
Додамо, лише трьом категоріям отримувачів субсидії не перепризначать автоматично.