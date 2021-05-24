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Нові умови субсидій: лише трьом категоріям отримувачів не перепризначать автоматично

Київ • УНН

 • 38898 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Згідно з новими умовами надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, трьом категоріям отримувачів не перепризначатимуть таку допомогу на наступний сезон автоматично. Кому саме доведеться звернутися за перепризначенням, пояснюється в урядовій постанові № 505 від 19 травня, передає УНН.

Нові умови субсидій: лише трьом категоріям отримувачів не перепризначать автоматично

Деталі

Рішенням уряду встановлено, що "розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020—2021 років, проводиться без звернень громадян", крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

  • надавалася у грошовій безготівковій формі;
  • була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень (будинків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщені особи);
  • була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Рішення про призначення субсидій без звернень громадян, як зазначається, приймається на підставі інформації Мінфіну "за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій у квітні 2021 року".

Доповнення

Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

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