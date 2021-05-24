Нові умови субсидій: лише трьом категоріям отримувачів не перепризначать автоматично
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Згідно з новими умовами надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, трьом категоріям отримувачів не перепризначатимуть таку допомогу на наступний сезон автоматично. Кому саме доведеться звернутися за перепризначенням, пояснюється в урядовій постанові № 505 від 19 травня, передає УНН.
Деталі
Рішенням уряду встановлено, що "розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020—2021 років, проводиться без звернень громадян", крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
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- надавалася у грошовій безготівковій формі;
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- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень (будинків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщені особи);
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- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.
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Рішення про призначення субсидій без звернень громадян, як зазначається, приймається на підставі інформації Мінфіну "за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій у квітні 2021 року".
Доповнення
Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).
Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.
Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.