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Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

Киев • УНН

 • 38898 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая, передает УНН.

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

Детали

Решением правительства установлено, что "рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан", кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме;
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов), индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.

Решение о назначении субсидий без обращений граждан, как отмечается, будет принимается на основании информации Минфина "по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий в апреле 2021 года".

Дополнение

Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.

Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

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