Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая, передает УНН.
Детали
Решением правительства установлено, что "рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан", кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
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- предоставлялась в денежной безналичной форме;
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- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов), индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);
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- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.
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Решение о назначении субсидий без обращений граждан, как отмечается, будет принимается на основании информации Минфина "по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий в апреле 2021 года".
Дополнение
Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).
Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.
Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.