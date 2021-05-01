Відсьогодні субсидії нараховуються по-новому: хто може залишитися без виплат

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Із травня 2021 року всі отримувачі субсидій мають подати нову заявку на її отримання. Зробити е можна онлайн або поштою протягом наступних 5 місяців.

«92% субсидіантів отримують цю держдопомогу в готівковій формі. З травня всі 100% отримуватимуть її живими грошима. Також запроваджуються нові правила стосовно тих, кому її не призначатимуть. Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, субсидію вам, звісно, не призначать. Проте для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться. Справедлива верифікація — це державницька позиція уряду», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згодом у Мінсоцполітики уточнили правила. Отже під час нарахування субсидій:

враховуватимуться доходи від депозитів та дивідендів;

досліджуватиметься, хто їздив за кордон, купував валюту та банківські метали;

перевірятиметься, чи здійснювались вартісні покупки.

У міністерстві наголосили, що таке перепризначення субсидій розраховане на те, що спрямувати допомогу тим, хто їх потребує, а не просто не хоче сплачувати комірне.

Згідно з новими правилами, якщо українець здійснює дорогу покупку на суму понад 50 тисяч гривень, то субсидію йому не призначать. Також вводяться обмеження щодо наявності двох житлових приміщень, двох транспортних засобів тощо.

На сьогодні субсидії отримують близько 3 млн українців. Однак після проведення верифікації кількість отримувачів може суттєво зменшитися.