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С сегодняшнего дня субсидии начисляются по-новому: кто может остаться без выплат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине начинают действовать новые правила начисления субсидий. Об этом ранее сообщили в Министерстве социальной политики. О том, как будут начислять субсидии и кто может остаться без выплат, читайте в материале УНН.

Детали

С мая 2021 все получатели субсидий должны подать новую заявку на ее получение. Сделать это можно онлайн или по почте в течение следующих 5 месяцев.

“92% субсидиантов получают эту госпомощь в наличной форме. С мая все 100% будут получать ее живыми деньгами. Также вводятся новые правила в отношении тех, кому ее назначают. Если у вас на депозитном счете в банке более 100 000 гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 000 гривен, субсидию вам, конечно, не назначат. Однако для большинства получателей субсидий ничего не изменится. Справедливая верификация — это позиция правительства”, - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Впоследствии в Минсоцполитики уточнили правила. Итак при начислении субсидий:

будут учитываться доходы от депозитов и дивидендов;

будет исследоваться, кто ездил за границу, покупал валюту и банковские металлы;

проверяться, производились ли дорогостоящие покупки.

В министерстве отметили, что такое переназначения субсидий рассчитано на то, чтобы направить помощь тем, кто в ней нуждается, а не просто не хочет платить квартплату.

Согласно новым правилам, если украинец осуществляет дорогую покупку на сумму более 50 000 гривен, то субсидию ему не назначат. Также вводятся ограничения на наличие двух жилых помещений, двух транспортных средств и тому подобное.

На сегодня субсидии получают около 3 млн украинском. Однако после проведения верификации количество получателей может существенно уменьшиться.

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