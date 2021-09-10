Денег на субсидии не хватило: Кабмин попросит у ВР еще 12 миллиардов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Кабинет министров Украины будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. Необходимо еще около 12 млрд грн на жилищные субсидии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, передает УНН.