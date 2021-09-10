Денег на субсидии не хватило: Кабмин попросит у ВР еще 12 миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Кабинет министров Украины будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. Необходимо еще около 12 млрд грн на жилищные субсидии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, передает УНН.
Шмыгаль сообщил, что на субсидии использовано более 33 млрд грн из 35,2 млрд грн.
Цитата
“До конца года по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет около 12 млрд грн. Конечно, мы будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, изменения будут поданы в Верховную Раду до следующего четверга.
“Будем просить поддержать для того, чтобы до конца года субсидии можно было всем людям выплачивать”, — добавил он.
Дополнение
Ранее Шмыгаль сообщал, что для 1,7 миллиона украинцев на фоне новых правил назначения субсидий их переназначили автоматически.
Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.
Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.
Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).
Добавим, только трем категориям получателей субсидии не переназначат автоматически.