У Кабміні ще раз нагадали місцевій владі, що підстав підвищувати тарифи для населення немає

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“За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи — це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій”, — написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram.

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Зокрема, Немчінов нагадав, що НАК “Нафтогаз” пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу:

— для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр;

— для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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Додамо

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 28 вересня вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1 тис. куб. м.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго.

З наближенням нового зимового сезону, для "економних" споживачів тариф з жовтня знизили до 1,44 грн/кВт.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що повинно було знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Тоді в експертних колах стверджували: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим.

З квітня ціни на газ повернулися до ринкового рівня. Тож, постачальники вже не були обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр. З травня запровадили річний тариф на газ для населення.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону. Опісля формування цих тарифів віддали на відкуп місцевій владі.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги у липні, після різкого підвищення тарифів з початку року, сягнули 10,6 млрд грн, що на 35,9% більше у порівнянні з липнем минулого року.