Річний тариф на газ для населення: де і скільки коштуватиме блакитне паливо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З сьогоднішнього дня починає діяти річний тариф на газ для населення, пише УНН.
Дія тарифу закінчиться 30 квітня 2022 року. Днями постачальники газу оприлюднили тарифи.
Деталі
Згідно моніторингу тарифів мінімальна ціна, яку пропонують газопостачальники за кубометр, становить 7,88 грн. (ДП “Евода трейд” КП “Луцькводоканал”). Найвища ціна на ринку складає 13,5 грн за кубометр (ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія”).
ТОВ “Черкасигаз збут” і ТОВ “Уманьгаз збут” пропонують ціну 7,89 грн за кубометр. Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” виставила ціну 7,96 грн.
ТОВ “Волиньелектрозбут” і ТОВ “Закарпаття Енергозбут” постачатимуть по 7,98 грн за кубометр.
В той же час, 17 газопостачальників оприлюднили єдину фіксовану ціну у 7,99 грн на кубометр.
Ціну від 9,2 грн до 10,2 грн встановили 10 газопостачальних компаній. Серед них: ТОВ “Одессагаз-постачання”, ТОВ “Нафтогаз-постачання”, ТОВ “ Агросинтез Трейдінг”, ТОВ “Тернопільгаз”, ТОВ “Полтавагаз Збут”, ТОВ “Тернопільоблгаз”, ТОВ “Мегаватт Енерго сервісна компанія”, ТОВ “Газ АП”, ДП “Газпостач” ТОВ “Тернопільміськгаз”, ДП “Шепетівкагаз” ПАТ “Шепетівкагаз”.
Ціну 10,5 грн на річний тариф встановили 5 компаній: ТОВ “Еру Трейдінг”, ТОВ “ Донецькі енергетичні послуги”, ДП “Полум’я” ПАТ “Коростишівгаз”, ТОВ “Київські енергетичні послуги”, та ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги”.
Газопостачальники ТОВ “Торгова електрична компанія” та ТОВ “Газпропостач” назвали ціну в 10,8 грн за кубометр.
Шість регіональних газзбутів оприлюднили ціну від 10,99 грн до 12,9 грн за кубометр. Серед них: ТОВ “Галнафтогаз”, ТОВ “Газопостачальна компанія “Геліос”, ТОВ “ТАС Енергія України”, ТОВ “Стрийнафтогаз”, ТОВ “Маргаз”, та ТОВ “Азовгаз”.
І лише компанії ТОВ “Чернівецька обласна енергопостачальна компанія”, ТОВ “Житомирська обласна енергопостачальна компанія”, та ТОВ “Херсонська обласна енергопостачальна компанія” встановили цінники 13,5 грн за кубометр.
Згідно з рішенням НКРЕКП, річні ціни на газ можуть змінюватися, але лише в сторону зниження.
Окрім того, річні тарифні плани діятимуть як базові. Це означає, що всіх споживачів, які дотепер користувалися місячними пропозиціями, постачальники переведуть на річні продукти без необхідності подавати додаткові заявки.
Контекст
7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, згідно з яким з травня українцям запропонують тарифи на газ на рік - так звані річні продукти.
Базова річна пропозиція діятиме з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну газу.
Споживача автоматично переведуть на тариф діючого постачальника. Новий контракт укладається тільки при переході до іншого постачальника.
Якщо побутовий споживач хоче змінити умови шляхом вибору іншого постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.
Тарифи на розподіл газу, як і раніше, надходитимуть окремою платіжкою – вартість послуги не перевищуватиме 1,79 гривень за кубометр.