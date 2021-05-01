Годовой тариф на газ для населения: где и сколько будет стоить голубое топливо

Действие тарифа закончится 30 апреля 2022. На днях поставщики газа обнародовали тарифы.

Детали

Согласно мониторингу тарифов минимальная цена, которую предлагают газопоставщики за кубометр, составляет 7,88 грн. (ГП “Эвода трейд” КП “Луцкводоканал”). Самая высокая цена на рынке составляет 13,5 грн за кубометр (ООО “Херсонская областная энергоснабжающая компания”).

ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт" предлагают цену 7,89 грн за кубометр. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" выставила цену 7,96 грн.

ООО "Волыньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт" будут поставлять по 7,98 грн за кубометр.

В то же время, 17 газопоставщиков обнародовали единую фиксированную цену в 7,99 грн на кубометр.

Цену от 9,2 грн до 10,2 грн установили 10 газоснабжающих компаний. Среди них: ООО "Одессагаз снабжение", ООО "Нафтогаз снабжения", ООО "Агросинтез Трейдинг", ООО "Тернопольгаз", ООО "Полтавагаз сбыт", ООО "Тернопольоблгаз", ООО "Мегаватт Энерго сервисная компания", ООО "Газ АП ", ГП "Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз", ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз".

Цену 10,5 грн на годовой тариф установили 5 компаний: ООО "Эру Трейдинг", ООО "Донецкие энергетические услуги", ГП "Пламя" ПАО "Коростышевгаз", ООО "Киевские энергетические услуги", и ООО "Днепровские энергетические услуги" .

Газопоставщики ООО "Торговая электрическая компания" и ООО "Газпропостач" назвали цену в 10,8 грн за кубометр.

Шесть региональных газсбытов обнародовали цену от 10,99 грн до 12,9 грн за кубометр. Среди них: ООО "Галнафтогаз", ООО "Газоснабжающая компания "Гелиос", ООО "ТАС Энергия Украины", ООО "Стрыйнафтогаз", ООО "Маргаз", и ООО "Азовгаз".

И только компании ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" установили ценники 13,5 грн за кубометр.

Согласно решению НКРЕКП, годичные цены на газ могут меняться, но только в сторону снижения.

Кроме того, годовые тарифные планы будут действовать как базовые. Это значит, что всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты без необходимости подавать дополнительные заявки.

Контекст

7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение, согласно которому с мая украинцам предложат тарифы на газ на год — так называемые годовые продукты.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать стоимость газа.

Потребителя автоматически переведут на тариф действующего поставщика. Новый контракт заключается только при переходе к другому поставщику.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого поставщика, он должен подать новое заявление-присоединения.

Тарифы на распределение газа, по-прежнему будут приходить отдельной платежкой — стоимость услуги не будет превышать 1,79 гривен за кубометр.