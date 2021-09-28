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В Кабмине еще раз напомнили местным властям, что оснований повышать тарифы для населения нет

Киев  •  УНН

 • 26437 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Кабмине за чуть более, чем две недели до официального старта отопительного сезона заявили, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет". А также добавили, что "высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах", передает УНН.

Цитата

"За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Итак, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram.

Детали

В частности, Немчинов напомнил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране абсолютно доступные условия для получения газа:

- для бытовых потребителей действует летнее предложение цены газа 7,96 грн за кубометр;

- для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр в первый год.

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Добавим

Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021-го, так объяснили в Минэнерго.

С прилижением нового зимнего сезона, для "экономных" потребителей тариф с октября снизили до 1,44 грн/кВт.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Тогда в экспертных кругах утверждали: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным.

С апреля цены на газ вернулись к рыночному уровню. Поэтому, поставщики уже не были ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр. С мая ввели годовой тариф на газ для населения.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона. После этого формирование этих тарифов отдали на откуп властям в регионах.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле, после резкого повышения тарифов с начала года, достигли 10,6 млрд грн, что на 35,9% больше по сравнению с июлем прошлого года.

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